BDT "Keşanlı Ali Destanı" oyunu ile Edirne ve Tekirdağ'da sahne alacak

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), Edirne ve Keşan ilçesi ile Tekirdağ'da "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunu sahneleyecek.

BDT Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, epik tiyatronun usta kalemi Haldun Taner'in yazdığı Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından olan oyunun müzikalini Yalçın Tura, yönetmenliğini Bora Özkula üstleniyor.

Başrollerinde Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan ve Levent Uzunbilek'in yer aldığı, 34 kişilik oyuncu ve 6 kişilik orkestranın yer aldığı oyunun koreografisi Deniz Çığ, ışık tasarımı Ali Karaman, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı ise Fatma Sarıkurt imzası taşıyor.

İlk kez sahnelendiği 1964 yılından bu yana ilgiyle izlenen Keşanlı Ali Destanı'nda, sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip kahraman olan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.

Keşanlı Ali Destanı, 21-23 Aralık'ta Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, 25 Aralık'ta Keşan Belediyesi Selim Sesler Sahnesi'nde, 26 Aralık'ta ise Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

