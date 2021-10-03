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"Beauty Life Expo" ve "Cosmo Hair Expo" fuarı, Antalya'da açıldı

03.10.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Beauty Life Expo" ve "Cosmo Hair Expo" fuarı, Antalya'da açıldı

Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı "Beauty Life Expo" ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı "Cosmo Hair Expo", sektörün profesyonellerini Antalya'da buluşturdu.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen iki organizasyon da ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, sektörün öncü markalarının bir araya geldiği fuarın Antalya'da yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Antalya'yı Türkiye'nin vitrini olarak nitelendiren Yazıcı, "Antalya, turizmin olduğu kadar fuarcılığın da başkenti. Farklı milletlerden milyonlarca kişiyi ağırlayan kentimiz, çeşitli sektörlerde düzenlenen fuarlarla yerli ve yabancı çok sayıda firma ve ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Yazıcı, stantları gezerek, sektör hakkında bilgi aldı.

Organizasyonlar, 3 Ekim'e kadar açık kalacak.

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