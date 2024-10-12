Bebeğin cinsiyeti ne? Ünlü oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! Bakın ismini ne koydu...

Son Yaz, Erkek Severse ve son olarak Leyla dizisinde Civan olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak evliliğini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. Alperen Duymaz baba oldu.

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıymış, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı. Duymaz'ın dizi setindeki yoğunluğu nedeniyle çift düğün bile yapamadan evlenmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin geçtiğimiz yıllarda ilişkilerinde problemler olduğu ve boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti. Çift, bu iddiayı yalanlamıştı.

OĞLUNU KUCAĞINA ALDI!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre eşinin hamileliğini gizleyen Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit'in bu sabah oğulları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine 'Gün' ismini verdi. Bebeğine koyduğu isim Akgün Gökalp karakterini hatırlattı. Henüz ünlü oyuncudan da bir paylaşım gelmedi.