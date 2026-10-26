MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya'nın aşkında sürpriz gelişme!

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya, İdris Aybirdi ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle yeniden magazin gündeminde. Ayrılık iddialarının ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran ünlü oyuncunun aşk hayatında yeni bir gelişme yaşandı. İdris Aybirdi, sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya'nın aşkında sürpriz gelişme!
Sariye Nur Dönmez

Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seray Kaya'nın çalkantılı ilişkisi yeniden magazin gündemine taşındı. Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Kaya'nın ilişkisine dair yeni bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti nin Başak ı Seray Kaya nın aşkında sürpriz gelişme! 1

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Seray Kaya, bir süredir haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla konuşuluyordu.

Ünlü oyuncu, ayrılık söylentilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Kaya, söz konusu paylaşımında, "Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti nin Başak ı Seray Kaya nın aşkında sürpriz gelişme! 2

İDRİS AYBİRDİ'DEN YENİ HAMLE

Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ilişkiyle ilgili bu kez İdris Aybirdi'den yeni bir hamle geldi.

Ayrılık iddialarının ardından Aybirdi, sosyal medya hesabından sevgilisi Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diziye saatler kala paylaşıldı! Seyirci o kareye çıldırdıDiziye saatler kala paylaşıldı! Seyirci o kareye çıldırdı
Mike Tyson Türkiye'ye geldi! Ünlü dizide sürpriz konukMike Tyson Türkiye'ye geldi! Ünlü dizide sürpriz konuk

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Tartışmalı kararlarıyla gündem olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'a MHK'den flaş ceza

Tartışmalı kararlarıyla gündem olan FIFA kokartlı hakem Asen Albayrak'a MHK'den flaş ceza

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

'Mucize' diyorlar: 950 bin TL! Esnaftı bıraktı, iş büyüdükçe büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.