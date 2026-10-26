Kızılcık Şerbeti'nin Başak'ı Seray Kaya'nın aşkında sürpriz gelişme!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak karakterine hayat veren ünlü oyuncu Seray Kaya'nın çalkantılı ilişkisi yeniden magazin gündemine taşındı. Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Kaya'nın ilişkisine dair yeni bir gelişme yaşandı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sahra Işık'ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Seray Kaya, bir süredir haklarında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla konuşuluyordu.

Ünlü oyuncu, ayrılık söylentilerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Kaya, söz konusu paylaşımında, "Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim" ifadelerini kullanmıştı.

İDRİS AYBİRDİ'DEN YENİ HAMLE

Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ilişkiyle ilgili bu kez İdris Aybirdi'den yeni bir hamle geldi.

Ayrılık iddialarının ardından Aybirdi, sosyal medya hesabından sevgilisi Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaşarak barıştıklarını duyurdu.