Bebeğini 'disipline etmek istedi', kafasını duvarlara çarparak öldürdü

Zira cani kadın bebeğinin ağlaması durmayınca bebeğini 'disipline etmek' iddiasıyla kafasını duvarlara vurarak öldürdü.

Olayın korkunç boyutları, bebek hastaneye kaldırıldığında ortaya çıktı. 18 aylık bebeğin vücudunda eski-yeni çok sayıda çürük ve yara izi bulan doktorlar polise haber verdi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis korkunç olayın ayrıntılarına ulaştı. 17 yaşındaki anne Hsueh ve 27 yaşındaki erkek arkadaşı Lee ile iki kuzeni gözaltına alındı.

BEBEĞİNİ 'DİSİPLİNE ETMEK' İÇİN ÖLDÜRDÜ

Anne sorguda bebeğini her ağladığında 'disipline etmek için' kafasını duvarlara çarptığını son olayda ise bebeğin zar zor nefes aldığını fark edip panik yaptığını söyledi.

HASTANEYE GETİRİLDİĞİNDE ÜÇ SAATTİR ÖLÜYMÜŞ

Ancak hastane yetkilileri bebeğin hastaneye getirildiğinde üç saattir ölü olduğunu söyledi.

BEBEĞİNİ DÖVDÜKTEN SONRA BARA GİDECEKTİ

Anne ayrıca bebeğin öldüğü gece sütünü yere döktüğü için onu sırt kaşıyıcısıyla dövdüğünü itiraf etti ve olay yaşandıktan kısa süre sonra bara gitmek için hazırlandıklarını söyledi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan bebek yaşama tutunmayı başaramadı.

