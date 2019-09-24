Bebeğinin gece ağlamalarını kesmek için öyle bir yol buldu ki!

Ebeveyn olmak becerikli bir sorun çözücü olmayı gerektiriyor, hele ki ilk ebeveynlik tecrübenizse. Hayatınızda ilk defa karşılaştığınız bir sorunun üstesinden gelebilmeniz için yaratıcı olmanız gerekiyor. Bebeklerin uyku problemleri ise çözüm bulmanız bekleyen en önemli sorunlardan. Gece uykusu uyumayan, sürekli uyanan bir bebek hem kendisinin hem de sizin yaşam kalitenizi bir hayli düşürecektir. Bebeklerin gece uyanmalarının en önemli sebeplerinden biri emziklerinin ağızlarından düşmesidir, emziği bulup tekrar ağzına koyamayan bebek haliyle uyanır ve sizi de uyandırır. İngiliz anne Laura Gerson bu soruna yaratıcı bir çözüm bulmuş olabilir, neden siz de bundan istifade etmeyesiniz?
ÇOCUK YETİŞTİRİRKEN YARATICILIKLARI DA GELİŞİYOR
Anne ve babalar çocuk yetiştirme konusunda karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler bulmaya ara vermeden devam ediyor. Belki de insanın hayatında beyninin yaratıcılık kısmını en etkili kullandığı dönem ebeveynlik dönemine denk geliyor. Çocuğa ilaç içirmek, duvarları boyamasını önlemek, yediklerini üstüne başına dökmemesi için tedbirler almak, sağlıklı beslenmesini sağlamak, vs. ebeveynlerin yaratıcılıklarını konuşturdukları alanlar.
EN KÖTÜSÜ DE BEBEKLERİN GECE UYANMASI
Bütün bunların yanında ebeveynlerin en çok şikayet ettikleri konulardan biri bebeklerinin geceleri sürekli uyanması. Bunun en önemli sebeplerinden biri bebeğin ağzındaki emziği düşürmesi ve tekrar alıp ağzına koyamadığı için uykusundan uyanmasıdır. Anne ve babalar yıllardır bu sorunla mücadele ediyorlar ve bulabildikleri en iyi çözüm: her saat başı uyanıp emziği tekrar bebeğin ağzına yerleştirdikten sonra emzik yeniden düşene kadar uyumaya çalışmak. İngiliz ebeveyn sitesi “The Motherload” kullanıcılarından Laura Gerson bu soruna basit ancak dahiyane bir çözüm bulmuş ve anında ebeveynler arasında popüler olmuş. İşte o dahiyane çözüm...
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