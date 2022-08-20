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Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

20.08.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek bezine uyuşturucu saklayan 2 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bebek bezine uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda kadın şüpheli Z.K. ile A.K. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilere ait çantada yapılan aramada, bebek bezleri içerisine saklanmış 93,3 gram metamfetamin ve 13,8 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giresun uyuşturucu bebek bezi operasyon

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