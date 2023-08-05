BEBEK FİRARDA OYUNCULARI VE KONUSU! Bebek Firarda oyuncuları kimler, konusu nedir? 5 Ağustos TRT1 yayın akışı

Bebek Firarda filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Jacob Joseph Worton'ın bebeği canlandırdığı film, bu akşam saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak. Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano ve Brian Haley gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bebek Firarda filmi, büyük ilgi görmüştü. İşte kült Amerikan filmlerinden biri olan Bebek Firarda ile ilgili detaylar ve 5 Ağustos TRT1 yayın akışı...

BEBEK FİRARDA KONUSU

Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink ve hizmetkarlarıyla şahane malikanelerinde yaşayan mutlu bir çifttir. Sevimli yavrularının bir resmini çektirmek isteyen Cotwell Ailesi eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bu işten haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Veeko adındaki üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında köşke gelerek bebeği kaçırırlar. Mutlu ama tekdüze yaşantısından fena halde canı sıkılan bebek Bink'e ise gün doğmuştur.

Bu aptal üç kafadarın elinden kaçması çok uzun sürmez. Bink, her seferinde bebek hırsızlarının elinden kurtulmayı başarırken onları da kendisini kaçırdıklarına pişman eder.

BEBEK FİRARDA OYUNCULARI

Joe Mantegna

Lara Flynn Boyle

Joe Pantoliano

Brian Haley

5 AĞUSTOS TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

07:20 Aslan Ailem

10:20 Hayallerinin Peşinde

11:35 Hayatımın Neşesi

14:40 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Hayatımın Neşesi

03:50 Şehirden Uzakta

04:50 Hayellerinin Peşinde

05:30 Kapanış



