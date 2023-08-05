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BEBEK FİRARDA OYUNCULARI VE KONUSU! Bebek Firarda oyuncuları kimler, konusu nedir? 5 Ağustos TRT1 yayın akışı

05.08.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek Firarda oyuncuları ve konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Amerikan filmi, yayınlandığı her dönemde ilgi ile izleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Patrick Read Johnson oturuyor. Joe Mantegna'nın başrolde olduğu film 1994 yılı yapımlıdır. Peki, Bebek Firarda oyuncuları kimler, konusu nedir? 5 Ağustos TRT1 yayın akışı

Bebek Firarda filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Jacob Joseph Worton'ın bebeği canlandırdığı film, bu akşam saat 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak. Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle, Joe Pantoliano ve Brian Haley gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bebek Firarda filmi, büyük ilgi görmüştü. İşte kült Amerikan filmlerinden biri olan Bebek Firarda ile ilgili detaylar ve 5 Ağustos TRT1 yayın akışı...

BEBEK FİRARDA KONUSU

Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink ve hizmetkarlarıyla şahane malikanelerinde yaşayan mutlu bir çifttir. Sevimli yavrularının bir resmini çektirmek isteyen Cotwell Ailesi eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bu işten haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Veeko adındaki üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında köşke gelerek bebeği kaçırırlar. Mutlu ama tekdüze yaşantısından fena halde canı sıkılan bebek Bink'e ise gün doğmuştur.

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Bu aptal üç kafadarın elinden kaçması çok uzun sürmez. Bink, her seferinde bebek hırsızlarının elinden kurtulmayı başarırken onları da kendisini kaçırdıklarına pişman eder.

BEBEK FİRARDA OYUNCULARI

Joe Mantegna
Lara Flynn Boyle
Joe Pantoliano
Brian Haley

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5 AĞUSTOS TRT1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
07:20 Aslan Ailem
10:20 Hayallerinin Peşinde
11:35 Hayatımın Neşesi
14:40 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Hayatımın Neşesi
03:50 Şehirden Uzakta
04:50 Hayellerinin Peşinde
05:30 Kapanış

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