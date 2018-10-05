Bebek gibi bir cilde sahip olmak için uygulanacak 8 yöntem

Domates tedavisi



Domates, iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bu guzide sebzem,z A viaminin kaynağının yanı sıra doğal antioksidandır. Böylelikle hasarlı dokuları iyileştirir ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Haftanın 2 günü temiz cilde domates masajı yapıp yarım saat bekleyebilirsiniz. Ardından duru su ile yıkamalısınız. Düzenli olarak kullandığınız domates maskesi siyah noktarala meydan okuyacaktır.

Salatalık toniği

Salatalık suyunun cilt yapısını iyileştiren bir yapısı vardır. İltihaplı dokuları tedavi eder ve sivilceden kaynaklı leke izlerini prtadan kaldırır. Salatalık suyu ve kili karıştırarak yüzünüze haftada bir maske uygulayabilirsiniz.

Çay ağacı yağı

Akne sorunlarının tedavisinde kullanılabilecek en doğal ve etkili üründür. Çay ağacı yağını cildinizin bütününe sürmeyin. Sadece akneli bölgelere uygulayın. Yağı uyguladığınız an bölgedeki tehlikeli bakteriler etkisiz hale gelecektir.

Yumurta akı tedavisi

Yumurta akını daha önce saç maskesi olarak kullanmıştık. Öğrendik ki sivilce tedavisinde de son derece etkiliymiş. Yüksek miktarda protein içeren yumurta, sivilcelerin iyileşme süresini hızlandırıyor çünkü protein, hücresel dokuların yapı taşıdır. Sorunlu bölgeye yumurta akını sürüp gece boyunca yüzünüzde bekletin. Sivilcenin hızlı bir şekilde küçüldüğünü göreceksiniz.