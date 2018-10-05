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Bebek gibi bir cilde sahip olmak için uygulanacak 8 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.10.2018 09:45 | Son Güncelleme

Akneler, siyah noktalar başımızın en büyük belası... Kullandığınız onca cilt ürünlerinin faydasını göremediyseniz bir de bu doğal yöntemleri denemenizi tavsiye ederiz. Ancak öncesinde doktorunuzdan onay almayı unutmayın.

Bebek gibi bir cilde sahip olmak için uygulanacak 8 yöntem

Domates tedavisi

domates
Domates, iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bu guzide sebzem,z A viaminin kaynağının yanı sıra doğal antioksidandır. Böylelikle hasarlı dokuları iyileştirir ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Haftanın 2 günü temiz cilde domates masajı yapıp yarım saat bekleyebilirsiniz. Ardından duru su ile yıkamalısınız. Düzenli olarak kullandığınız domates maskesi siyah noktarala meydan okuyacaktır.

Salatalık toniği

maske

Salatalık suyunun cilt yapısını iyileştiren bir yapısı vardır. İltihaplı dokuları tedavi eder ve sivilceden kaynaklı leke izlerini prtadan kaldırır. Salatalık suyu ve kili karıştırarak yüzünüze haftada bir maske uygulayabilirsiniz.

Çay ağacı yağı

çay yağı

Akne sorunlarının tedavisinde kullanılabilecek en doğal ve etkili üründür. Çay ağacı yağını cildinizin bütününe sürmeyin. Sadece akneli bölgelere uygulayın. Yağı uyguladığınız an bölgedeki tehlikeli bakteriler etkisiz hale gelecektir.

Yumurta akı tedavisi

yumurta akı

Yumurta akını daha önce saç maskesi olarak kullanmıştık. Öğrendik ki sivilce tedavisinde de son derece etkiliymiş. Yüksek miktarda protein içeren yumurta, sivilcelerin iyileşme süresini hızlandırıyor çünkü protein, hücresel dokuların yapı taşıdır. Sorunlu bölgeye yumurta akını sürüp gece boyunca yüzünüzde bekletin. Sivilcenin hızlı bir şekilde küçüldüğünü göreceksiniz.

Elma sirkesi

elma sirkesi

Son zamanlarda sirkeyi kullanmadığımız bir yer kalmadı sanırım :) Hücre iyileştirme ve rejenerasyonu hızlandırması sayesinde sivilce tedavisinde kendisine yer veriyoruz. Kan akışını hızlandıran yapısı sayesinde sivilceleri kurutma özelliği vardır. Akneli bölgeye pamuk yardımıyla sürmeniz yeterli olacaktır.

Zeytinyağı mesajı

zeytinyağı

Yumuşacık, pürüzsüz bir cilt arayanlar için kıymetli bir üründür zeytinyağı. Doğal bir antioksidan kaynağıdır. Sadece sivilce lekeleri için değil diğer yara izleri için de kullanmanız mümkün. Dultan önce temiz cildinize pamuk yardımıyla zeytinyağı masajı yapın ve en az 1 saat bekleyin. Ardından duşunuzu alabilirsiniz.

Pirinç suyu

pirinç suyu
Asyalı kadınların ciltlerinin berraklığını gözünüzün önüne getirin. O berrak ve bebeksi ciltlerinin temel kaynağı pirinç suyudur. Bir yemek kaşığı limon suyu ve 1 su bardağı pirinç suyunu karıştırıp akneli bölgeye uygulayarak yarım saat kadar bekletin. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

Çemen otu

çemen otu
Adını çok duymasak da aslında akne tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bir miktar çemen otunu suda kaynatın ve ılımasını bekleyin. Ardından sivilceli bölgenin üzerine çemen otu suyunu sürün ve 5 dakika bekleyin. Bu yöntemi haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.


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sivilce tedavisi leke giderici leke tedavisi

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