Bebek gibi bir cilde sahip olmak için uygulanacak 8 yöntem

Domates, iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bu guzide sebzem,z A viaminin kaynağının yanı sıra doğal antioksidandır. Böylelikle hasarlı dokuları iyileştirir ve hücrelerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Haftanın 2 günü temiz cilde domates masajı yapıp yarım saat bekleyebilirsiniz. Ardından duru su ile yıkamalısınız. Düzenli olarak kullandığınız domates maskesi siyah noktarala meydan okuyacaktır.
Salatalık suyunun cilt yapısını iyileştiren bir yapısı vardır. İltihaplı dokuları tedavi eder ve sivilceden kaynaklı leke izlerini prtadan kaldırır. Salatalık suyu ve kili karıştırarak yüzünüze haftada bir maske uygulayabilirsiniz.
Akne sorunlarının tedavisinde kullanılabilecek en doğal ve etkili üründür. Çay ağacı yağını cildinizin bütününe sürmeyin. Sadece akneli bölgelere uygulayın. Yağı uyguladığınız an bölgedeki tehlikeli bakteriler etkisiz hale gelecektir.
Yumurta akını daha önce saç maskesi olarak kullanmıştık. Öğrendik ki sivilce tedavisinde de son derece etkiliymiş. Yüksek miktarda protein içeren yumurta, sivilcelerin iyileşme süresini hızlandırıyor çünkü protein, hücresel dokuların yapı taşıdır. Sorunlu bölgeye yumurta akını sürüp gece boyunca yüzünüzde bekletin. Sivilcenin hızlı bir şekilde küçüldüğünü göreceksiniz.
Son zamanlarda sirkeyi kullanmadığımız bir yer kalmadı sanırım :) Hücre iyileştirme ve rejenerasyonu hızlandırması sayesinde sivilce tedavisinde kendisine yer veriyoruz. Kan akışını hızlandıran yapısı sayesinde sivilceleri kurutma özelliği vardır. Akneli bölgeye pamuk yardımıyla sürmeniz yeterli olacaktır.
Yumuşacık, pürüzsüz bir cilt arayanlar için kıymetli bir üründür zeytinyağı. Doğal bir antioksidan kaynağıdır. Sadece sivilce lekeleri için değil diğer yara izleri için de kullanmanız mümkün. Dultan önce temiz cildinize pamuk yardımıyla zeytinyağı masajı yapın ve en az 1 saat bekleyin. Ardından duşunuzu alabilirsiniz.
Asyalı kadınların ciltlerinin berraklığını gözünüzün önüne getirin. O berrak ve bebeksi ciltlerinin temel kaynağı pirinç suyudur. Bir yemek kaşığı limon suyu ve 1 su bardağı pirinç suyunu karıştırıp akneli bölgeye uygulayarak yarım saat kadar bekletin. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın.
Adını çok duymasak da aslında akne tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bir miktar çemen otunu suda kaynatın ve ılımasını bekleyin. Ardından sivilceli bölgenin üzerine çemen otu suyunu sürün ve 5 dakika bekleyin. Bu yöntemi haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.
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