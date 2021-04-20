Bebekler için besleyici sebze yemeği

Sebze yemekleri bebeğin bağırsaklarını çalıştırmak için oldukça yararlıdır. Bu yüzden zeytinyağı kullanılır. Püre, gün içerisinde bebeğe ilk defa verilecek sebze yemeği ise, öğle öğünlerinde verilmesini tavsiye ederiz. Bebek herhangi bir hazım problemi yaşarsa bunu gündüz halletmek daha kolay olacaktır. Püremizi kabak ve taze fasulyeden hazırladık. Siz dilerseniz, mevsiminde uygun bulduğunuz sebzelerle de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

Yarım kabak

7-8 adet taze fasülye

1 çay bardağı makarna

Zeytinyağı

Su

YAPILIŞI

Sebzeli bebek maması yapımına, ilk olarak fasulyeleri ayıklayarak başlayın. Fasulyelerde bulunan kılçıklar bebeği rahatsız edebilir, bu yüzden biraz daha özenli bir ayıklama yapabilirsiniz. Ardından kabağın kabuklarını soyun, kabuktaki vitaminden yararlanmak için daha ince soyabilirsiniz. Sebzeler, bütün olarak tencerenin içerine atın. Biraz makarna ilave edin. Üzerine bir bardak su ve bir miktar zeytinyağı dökün. Sebzeler pişmek için hazır. Tencereyi ocağa koyun ve ocağın altını açın. Önce yüksek ateşte, düdüklü tencerenin düdüğünün çıkmasını sağlayın. Eğer düdüklü tencere kullanmayacaksanız, normal bir tencerede, kapağı kapalı vaziyette 15 dakika pişirmek yeterli olacaktır. Sebzeleri pişirdikten sonra blenderdan geçirin. Tam bir püre haline getirin. Püre haline getirilen sebzeleri bir servis kabına dökün. Dilerseniz bir cam kavanozda, buzdolabında da muhafaza edilebilirsiniz.





