Bebekler için tarhana çorbası tarifi

Anne sütünden sonra katı gıdaya geçen bebeklerin gelişimini destekleyen harika bir bebek çorbası tarifi vereceğiz. Bebekler için tarhana çorbası tarifimizde kullanılan malzemeler şunlar:
MALZEMELER
2 yemek kaşığı tarhana
1/2 adet soğan
1 adet küçük boy patates
1 dal karnabahar
3 su bardağı su
1 çay kaşığı tereyağı
1 çay bardağı su (tarhanayı ıslatmak için)
NASIL YAPILIR?
- Her zamanki gibi tarhana yapımına tarhananın ıslatılması ile başlıyoruz. 3 yemek kaşığı tarhanayı 1 çay bardağı su ile ıslatıp homojen bir karışım oluşturun.
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- Ardından ayrı bir tencerede 1 adet küçük patates, 1 dal karnabaharı ve yarım soğanı haşlayın. Sebzeler yumuşadığı anda tarhanayı da tencereye katın.
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- Tarhana tümüyle eriyene kadar pişirmeyi sürdürün ve eridikten sonra ocağın altını kapatmadan 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin ve sonra çorbayı ocaktan alın.
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- Çorbayı blendardan geçirerek sebzelerin küçülmesini sağlayın. Blenderla az pütürlü veya daha sıvı olacak şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Küçüğe afiyet olsun.
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