YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bebekler için tarhana çorbası tarifi

Bebekler için tarhana çorbası tarifi

deniz.baris deniz.baris
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Katı gıdaya geçiş dönemindeki 8 ila 12 aylık bebeğiniz için besleyici bir tarhana çorbası yapabilirsiniz.

Bebekler için tarhana çorbası tarifi

Anne sütünden sonra katı gıdaya geçen bebeklerin gelişimini destekleyen harika bir bebek çorbası tarifi vereceğiz. Bebekler için tarhana çorbası tarifimizde kullanılan malzemeler şunlar:

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tarhana
1/2 adet soğan
1 adet küçük boy patates
1 dal karnabahar
3 su bardağı su
1 çay kaşığı tereyağı
1 çay bardağı su (tarhanayı ıslatmak için)

NASIL YAPILIR?

  • Her zamanki gibi tarhana yapımına tarhananın ıslatılması ile başlıyoruz. 3 yemek kaşığı tarhanayı 1 çay bardağı su ile ıslatıp homojen bir karışım oluşturun.
  • Ardından ayrı bir tencerede 1 adet küçük patates, 1 dal karnabaharı ve yarım soğanı haşlayın. Sebzeler yumuşadığı anda tarhanayı da tencereye katın.
  • Tarhana tümüyle eriyene kadar pişirmeyi sürdürün ve eridikten sonra ocağın altını kapatmadan 1 çay kaşığı tereyağı ekleyin ve sonra çorbayı ocaktan alın.
  • Çorbayı blendardan geçirerek sebzelerin küçülmesini sağlayın. Blenderla az pütürlü veya daha sıvı olacak şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Küçüğe afiyet olsun.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!
Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyorHerkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı koronadan hayatını kaybetti

MasterChef'te duygusal anlar! Ünlü şefin boğazı düğümlendi

MasterChef'te duygusal anlar! Ünlü şefin boğazı düğümlendi

MasterChef'te stüdyodan kovulmuştu! "Fanlarınızın gazına gelirseniz..."

MasterChef'te stüdyodan kovulmuştu! "Fanlarınızın gazına gelirseniz..."

Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı!

Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı!

Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Bayram sevincini ikiye katlayacak şerbetli tatlılar

Bayram sevincini ikiye katlayacak şerbetli tatlılar

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tırtıl kurabiye tarifi: Az malzemeyle harikalar yaratan kıyır kıyır kurabiye!

Az malzemeyle harikalar yaratan kıyır kıyır kurabiye!

Smoothie bowl tarifi: Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı

Yedikten sonra pişmanlık duymayacağınız tek tatlı!

Muzlu smoothie tarifi: Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Bitmeyen enerjinin kaynağı bulundu!

Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi: Hastalıklara karşı gerçek şifa kaynağı!

Her kaşıkta şifa var! Hastalıklara kalkan oluyor...

Hamburger köftesi tarifi: Hamburgercilerin sırrını açıklıyoruz!

Hamburgercilerin sırrı ortaya çıktı! Püf noktası bakın neymiş

Gül tatlısı tarifi: Bayramlara yakışır en kolay ve leziz tatlı!

Bu bayram değişiklik yapın! Tatlıyı tadan herkes tarifini soracak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.