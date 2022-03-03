BEBKA, genç istihdamına yönelik projeler geliştirecek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) geliştireceği projelerle gençlerin istihdam edilmesinde öncü olacak.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, istihdam garantili meslek kurslarıyla ve özel buluşmalarla bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirileceğini ve sanayicinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Ulusal ve uluslararası fonları bölgeye çekerek gençleri ekosisteme dahil etmeyi planladıklarını dile getiren Durak, şöyle konuştu:

"Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajanslarımızın 2022-2023 teması da 'genç istihdamı' olarak belirlenmiş durumda. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin geleceğimiz olduğu bilinciyle genç istihdamını artırmaya yönelik kapsamlı faaliyetler yapacağız. TR41 Beceri Geliştirme Programı, istihdam garantili mesleki eğitim kursları, mesleki eğitim çalıştayları, genç girişimcilere yönelik yazılım-kodlama programı ve kırsalda istihdamı artırma programımız da bu vizyona hizmet ediyor."

Bu yıl tüm ajansların üzerinde çalışacağı genç istihdamı konusu için yarışmalar, programlar ve kurslar düzenleneceğini belirten Mehmet Zeki Durak, sanayicilerin vasıflı personel ihtiyacını gidermek üzere BEBKA olarak gençlik buluşmaları da yapacaklarını kaydetti.

