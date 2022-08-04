YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. BEDAŞ, Fatih'teki enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu

BEDAŞ, Fatih'teki enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu

04.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEDAŞ, Fatih'teki enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Fatih Aksaray'da indirici trafo merkezi yakınlarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı tespit edilen yangından kaynaklanan enerji kesintisinin giderilmeye çalışıldığını duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yangın ihbarı gelir gelmez, can ve mal güvenliğini sağlamak için bölgedeki bazı mahallelerde enerji kesintisine gidildiği belirtildi.

İtfaiyenin yangını söndürmesi sonrasında da ekiplerin, ağır hasar gören elektrik kablolarının onarımı için yoğun bir çalışma başlattığı kaydedildi.

Yangından kaynaklanan enerji kesintisinden Fatih ilçesindeki Aksaray semti ile İskenderpaşa, Hobyar, Eminsinan, Binbirdirek, Demirtaş, Beyazıt, Balabanağa ve Ali Kuşçu mahallelerindeki vatandaşların etkilendiği aktarıldı.

Ekiplerin, arızayı gidermek ve bölgeyi en sağlıklı şekilde enerjilendirmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moliere'in "Cimri"si AKM'de izleyiciyle buluştuMoliere'in "Cimri"si AKM'de izleyiciyle buluştu
İstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyorİstanbul'da sivrisineklerin görülme sıklığında artış yaşanıyor
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandıBolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
22:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Perşembe

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Şeytana pabucunu ters giydirecek intikam planı!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.