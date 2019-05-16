Bedava yemek için öyle bir iddianın altına giriyorlar ki!

Instagram'da gördüğünüz 4-5 kat etli hamburgerleri görüyor ve insanlar bunu nasıl yiyor diye düşünüyorsanız cevabı basit: Restoranın meydan okumasını kabul ediyorlar.

Dünyanın bir ucunda, ücretsiz lezzetler sunan restoranların bu devhasa yemek fotoğrafları Instagram akışınızda mutlaka karşınıza çıkmıştır. Takipçilerine ve müşterilerine ücretsiz yemek sunmaya hazır birçok yer var tabii tek bir şartları var; o da restoranın sunduğu büyük porsiyondaki yemeği size verilen dakika içerisinde bitirmeniz.

Kimi restoran kocaman bir hamburgere yarım saat verirken, ülkemizde de bu uygulamayı yapan çoğu yer genelde 1 saat süre tanıyor. Hatta ülkemizde bu meydan okumasını yapan restoranlardan biri bu büyük dürümü bitirebilen kişiye Iphone X hediye ediyordu. İstanbul Ataşehir'deki restoranın bu kampanyası sayesinde düşünün kaç kişi restorana akın etmiştir... Bugüne kadar 12 kişi denemiş sadece 1 talihli telefon sahibi olmuş.

Eğer siz de kendinizi yemek düşkünü biri olarak tanımlıyorsanız bu meydan okumalarından birine bir gün yolunuz düşebilir. O zamana kadar gelin dünya üzerindeki restoranlarda hangi insanlar "lezzetli" yemek konusunda nasıl bir testten geçiyor onu görelim....