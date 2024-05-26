'Bedelini ödedim' diyen Aleyna Tilki sözleriyle gündemde: Masumiyetim bakirdir

Cevapsız Çınlama ve O Sen Olsan Bari şarkılarıyla büyük bir başarı yakalayan Aleyna Tilki bir süredir sahnelerde daha az yer alıyor. Sahneye çıkmasının engellediğini daha önce açıklayan genç şarkıcı yeni açıklamasıyla da dikkat çekti.

Ünlü olmanın zorluklarından bahseden Tilki "Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekânda kimse beni çekmeden eğlenmedim. Amerika'da bile rahat edemedim ünümden dolayı. Çocukluğumu hiç yaşayamadım. Ünlü olmadan önce de yaşayamadım ben çocukluğumu, insanlar bilmiyor bunu" diyerek içini döktü.

ALBÜMÜNÜN ADINI AÇIKLADI

Milliyet'te yer alan habere göre Aleyna Tilki devamında ise şu sözleri söyledi:

"Çocuk kalmış olabilirim belki bu yüzden. Çocuksuluğumu şarkılarımda yansıtıyorum. Albümümün adını açıklayabilirim böylelikle, 'Kırlar' olacak. O çocukluğa, temizliğe ve masumiyete duyulan özlemden dolayı böyle bir isim tercih ettim. 5-6 yaşında kırların içinde koştuğum çocukluğuma duyduğum özlemi yansıtıyor bu isim. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir."





