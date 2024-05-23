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Fiyatı 3 bin 609 TL'ye düştü! Tarzınızı adımlarınızla birleştirecek Camper Pix Ayakkabı indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.05.2024 14:37
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Tarzınızı adımlarınızla birleştireceğiniz, hem klasik hem de spor kombinlerinize uyum sağlayacak bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Modern ve şık tasarımıyla öne çıkan Camper'ın Pix modelinin siyah renginde bugüne özel 2500 TL'ye yakın indirim var. Detaylar içeriğimizde...

Fiyatı 3 bin 609 TL'ye düştü! Tarzınızı adımlarınızla birleştirecek Camper Pix Ayakkabı indirimde

Klasik görünümlü, spor esintilere sahip siyah bir ayakkabı her erkeğin dolabında olmalı! Bu ayakkabılar, hem özel davetlerde hem de günlük yaşamda kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Siz de "Dolabımda böyle bir ayakkabı bulunsun!" diyorsanız, indirimli fiyatıyla öne çıkan Camper Pix modeline bir göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

Hem klasik hem spor kombinlerinize yakışacak: Camper Pix Ayakkabı, Erkek

Adsız tasarım - 2024-05-23T142110.149

Deri üst kısmı, hafif EVA dış tabanı ve ekstra yastıklama sunan OrthoLite tabanı ile öne çıkan Camper Pix Ayakkabı; klasik esintili tipolojilere göre modellenmiş. Hem klasik hem spor görünüme sahip ayakkabı, konfor sunan yapısıyla kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Hem özel davetlerde takım elbise gibi daha resmi kıyafetlerin altına hem de günlük yaşamda spor kombinlere eşlik edecek şekilde tasarlanan bu modele bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok memnunum hem çok güzel duruyor hem de rahat ve hafif bir ayakkabı. Bence her erkeğin dolabında böyle bir parça bulunmalı. Tavsiye ederim. Görenlerin dikkatini çekiyor."

  • "Orijinal, hafif, rahat. Beğendim."

  • "Öncelikle Amazon firmasına teşekkür ederim. Diğer firmalarla kıyaslandığında çok kaliteli hizmet sunuyor. Ürün çok hızlı kargolanıyor. Kargo çok hızlı ulaşıyor ve çok iyi derecede paketlenmiş oluyor. Camper ayakkabıya gelince bu fiyata bu ayakkabı bedava. 2 tane alsam mı diye düşündüm bir ara."
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Bu içerik 23 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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