SPOR

Bedelli askerlik bekleyen futbolcular!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Yaş ve ücreti belli olan bedelli askerliği bekleyen bir diğer kesim ise futbolcular... Çıkacak kanunun ardından birçok ünlü futbolcu da bedelli askerlik yapmaya hak kazanacak.

İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular...

İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular

1 / 17

İsmail Köybaşı (28)

İsmail Köybaşı (28)
2 / 17

Alper Potuk (26)

Alper Potuk (26)
3 / 17

Şener Özbayraklı (27)

Şener Özbayraklı (27)
4 / 17

Ozan Tufan (22)

Ozan Tufan (22)
5 / 17

Serdar Aziz (27)

Serdar Aziz (27)
6 / 17

Eray İşçan (26)

Eray İşçan (26)
7 / 17

Ahmet Çalık (23)

Ahmet Çalık (23)
8 / 17

Necip Uysal (26)

Necip Uysal (26)
9 / 17

Caner Erkin (29)

Caner Erkin (29)
10 / 17

Mustafa Pektemek (29)

Mustafa Pektemek (29)
11 / 17

Atınç Nukan (24)

Atınç Nukan (24)
12 / 17

Onur Kıvrak (29)

Onur Kıvrak (29)
13 / 17

Uğur Demirok (29)

Uğur Demirok (29)
14 / 17

Mustafa Akbaş (27)

Mustafa Akbaş (27)
15 / 17

Okay Yokuşlu (23)

Okay Yokuşlu (23)
16 / 17

Mert Günok (28)

Mert Günok (28)
17 / 17

İrfan Can Kahveci (24)

İrfan Can Kahveci (24)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig bedelli askerlik

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Bursasporlu isim Jires Kembo, Mbappe’nin yanından ayrılmıyor

Bursasporlu isim Jires Kembo, Mbappe’nin yanından ayrılmıyor

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Cristhian Stuani

Beşiktaş'a forvet için yeni aday: Girona'dan Cristhian Stuani

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik bekleyen futbolcular!

Bedelli askerlik bekleyen futbolcular!

Mustafa El Kabir, Ankaragücü'nde

Mustafa El Kabir, Ankaragücü'nde

G.Saray'a transferde büyük şok!

G.Saray'a transferde büyük şok!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 2-3 tane hazır transfer yapacaktır

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 2-3 tane hazır transfer yapacaktır

Çaykur Rizespor'da gündem Sporting'ten Ruben Riberio!

Çaykur Rizespor'da gündem Sporting'ten Ruben Riberio!

Tiago Pinto, Ankaragücü'nde

Tiago Pinto, Ankaragücü'nde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.