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Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapılacak

07.03.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapılacak

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 12 Mart'ta Karabük'te düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon öncesi tartı ve kalifikasyon ölçümleri, 11 Mart'ta Karabük Aygür Oteli'nde yapılacak.

Müsabakalar ise 12 Mart'ta Karabük Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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