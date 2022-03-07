Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Karabük'te yapılacak

Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 12 Mart'ta Karabük'te düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon öncesi tartı ve kalifikasyon ölçümleri, 11 Mart'ta Karabük Aygür Oteli'nde yapılacak.

Müsabakalar ise 12 Mart'ta Karabük Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



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