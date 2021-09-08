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Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak

08.09.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılacak

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası, 16-21 Eylül tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, erkekler, kadınlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada genel sıralamada en iyi dereceyi elde eden birer kadın ve erkek sporcu milli takıma seçilerek İtalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacak.

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