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Bediha Gün, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

Kazakistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Bediha Gün, yarı finale yükseldi.

Bediha Gün, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

Başkent Nur Sultan'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gün sabah seansında kadınlar 50, 53, 55 ve 72 kilolarda eleme ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden ve ilk turu maç yapmadan geçen Bediha Gün, ikinci turda Alman Annika Wendle'yi 11-0, çeyrek finalde de Ukraynalı Iryna Husyak'ı 14-4 sayı tuşuyla yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa üçüncüsü milli sporcu, yarı finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester ile karşılaşacak.

50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan, çeyrek finalde Kazak Valentina Ivanovna Islamova Brik'a mağlup oldu. 72 kiloda mindere çıkan Beste Altuğ da çeyrek final maçında bir başka Kazak sporcu Zhamila Bakbergenova'ya yenildi.

Milli güreşçiler Evin ve Beste, yenildikleri rakiplerinin finale yükselmesi durumunda repesaj hakkı elde edecek. 53 kiloda güreşen Zeynep Yetgil ise ikinci maçında Kübalı Lianna de la Caridad Montero Herrera'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bediha Gün Dünya Güreş Şampiyonası

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