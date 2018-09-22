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Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındadır ve kiminle evlidir?

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Begüm Kütük, dün akşam final bölümü ile ekrana gelen Tolgshow'un 26. bölüm konuğu idi. Begüm Kütük Yaşaroğlu, Tolga Çevik'in doğaçlama yaparak izleyenleri kahkahalara boğduğu yapımında güzelliği ile geceye renk kattı. ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği programın final bölümünde konuk olan Begüm Kütük hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Begüm Kütük kimdir, kaç yaşındadır, kimle evlidir? İşte detaylar...

Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındadır ve kiminle evlidir?

Begüm Kütük, 26. bölümü ile final yapan Tolga Çevik'in programı Tolgshow'a konuk oldu. Güzel oyuncu, programı izleyenler tarafından merak edilmeye ve Begüm Kütük kimdir araştırmaya başladılar. ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına Tolgshow ismi ile çıkan Tolga Çevik'in son konuğu Begüm Kütük idi. Peki Begüm Kütük kimdir, kaç yaşındadır, kimle evlidir? Hangi yapımlarda rol almıştır? İşte Begüm Kütük hakkında merak edilenler...

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük Yaşaroğlu, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir Konak’da doğmuştur. Orta okul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okumuştur. Lise yıllarında voleybol oynamıştır. Fransa Lorraine bölgesinde bulunan Nancy Üniversitesi Kültürel arabuluculuk ve İletişim bölümünü, kazandı. Ancak Üniversite eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü.

Begüm Kütük, 2001 yılında “Türkiye Best Of Model” yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. 2003-2004 yılları arasında A.G.A ve Melek dizilerinde başrol oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünde oynadı.

Show TV ‘de Sineshow isimli Programı hazırladı ve sunan Begüm Kütük, Fox Tv’de yayınlanan Uygun Adım Aşk adlı dizide başrol oynamıştır. 2011 yılında “Olağan Mucizeler”adlı tiyatro oyunundaki rolü ile En iyi Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

16 Eylül 2010 tarihinde Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile evlendi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2013 – Çalıkuşu (Televizyon dizisi)
2013 – Sarelle (Reklam Filmi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
2012 – Karanlıklar Çiçeği (Azerbaycan TV Dizisi)
2012 – Mar
2012 – Yalan Dünya (Televizyon dizisi)
2011 – Olağan Mucizeler (Tiyatro Oyunu)
2011 – Samsung (Reklam Filmi)
2010 – Bozmak (Sinema Filmi)
2010 – Peşpeşe (Sinema Filmi)
2010 – Gönülçelen (Televizyon dizisi)
2009 – Gecenin Kanatları (Sinema Filmi)
2009 – Uygun Adım Aşk (Televizyon Dizisi)
2009 – Canım Ailem (Televizyon Dizisi)
2009 – Romantik Komedi (Sinema filmi)
2008 – Hayat Güzeldir (Televizyon Dizisi)
2006 – 2007 – Sineshow Hazırlayıp sundu (Televizyon Programı)
2004 – 2005 – Kurtlar Vadisi (Televizyon Dizisi)
2004 – Bosch (Reklam Filmi)
2003 – AGA (Televizyon Dizisi)
2003 – Turuncu gsm (Reklam Filmi)
2002 – Melek (Televizyon Dizisi)

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