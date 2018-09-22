Begüm Kütük kimdir? Begüm Kütük kaç yaşındadır ve kiminle evlidir?

Begüm Kütük, 26. bölümü ile final yapan Tolga Çevik'in programı Tolgshow'a konuk oldu. Güzel oyuncu, programı izleyenler tarafından merak edilmeye ve Begüm Kütük kimdir araştırmaya başladılar. ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına Tolgshow ismi ile çıkan Tolga Çevik'in son konuğu Begüm Kütük idi. Peki Begüm Kütük kimdir, kaç yaşındadır, kimle evlidir? Hangi yapımlarda rol almıştır? İşte Begüm Kütük hakkında merak edilenler...

BEGÜM KÜTÜK KİMDİR?

Begüm Kütük Yaşaroğlu, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir Konak’da doğmuştur. Orta okul ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesinde okumuştur. Lise yıllarında voleybol oynamıştır. Fransa Lorraine bölgesinde bulunan Nancy Üniversitesi Kültürel arabuluculuk ve İletişim bölümünü, kazandı. Ancak Üniversite eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye döndü.

Begüm Kütük, 2001 yılında “Türkiye Best Of Model” yarışmasına katıldı ve yarışmada üçüncü seçildi. 2003-2004 yılları arasında A.G.A ve Melek dizilerinde başrol oynadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünde oynadı.