Bekir Aksoy ve eski eşi Derya Çavuşoğlu pişti oldu

Yeni evlenen Bekir Aksoy ve eski eşi Derya Çavuşoğlu fena pişti oldu. TV100’de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre yan yana kafelerde oturan eski karı koca birbirlerini görmezden geldi.

Bekir Aksoy eski eşine nispet yaparcasına hamile olduğu ortaya çıkan eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile el ele romantik anlar yaşadı. Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu ise bu anlarda cep telefonuyla ilgilendi.

Bir ara Derya Çavuşoğlu yanındaki arkadaşıyla şakalaşırken Bekir Aksoy’un hamile eşi Nazife oğlakçıoğlu ise masaya vurarak tempo tuttu. Derya Çavuşoğlu daha sonra kafeden ayrılıp tek başına yürümeye başladı.

Derya Çavuşoğlu’na eski eşi Bekir Aksoy’la karşılıklı kafelerde oturmalarını “Normaldir, burası Nişantaşı… Gördüm ama selamlaşmadık. Artık aramızdaki tek bağ oğlumuz Emir, onun dışında bir bağ yok. Herhangi bir şey hissetmedim. Zaten hissetsem boşanmazdık. Bir sıkıntı yok. Çok mutlu olsunlar” dedi.

Derya Çavuşoğlu’nun ardından Bekir Aksoy ile eşi Nazife Oğlakçıoğlu da el ele oturdukları kafeden ayrıldı.



