MAGAZİN

Bekir Aksoy ve eski eşi Derya Çavuşoğlu pişti oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

Geçen günlerde Nazife Oğlakçıoğlu ile evlenen ünlü oyuncu Bekir Aksoy, Temmuz 2017’de boşandığı Derya Çavuşoğlu’yla Nişantaşı’nda pişti oldu.

Bekir Aksoy ve eski eşi Derya Çavuşoğlu pişti oldu

Yeni evlenen Bekir Aksoy ve eski eşi Derya Çavuşoğlu fena pişti oldu. TV100’de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre yan yana kafelerde oturan eski karı koca birbirlerini görmezden geldi.

Bekir Aksoy eski eşine nispet yaparcasına hamile olduğu ortaya çıkan eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile el ele romantik anlar yaşadı. Bekir Aksoy’un eski eşi Derya Çavuşoğlu ise bu anlarda cep telefonuyla ilgilendi.

BEKİR AKSOY 2

Bir ara Derya Çavuşoğlu yanındaki arkadaşıyla şakalaşırken Bekir Aksoy’un hamile eşi Nazife oğlakçıoğlu ise masaya vurarak tempo tuttu. Derya Çavuşoğlu daha sonra kafeden ayrılıp tek başına yürümeye başladı.

BEKİR AKSOY 3

Derya Çavuşoğlu’na eski eşi Bekir Aksoy’la karşılıklı kafelerde oturmalarını “Normaldir, burası Nişantaşı… Gördüm ama selamlaşmadık. Artık aramızdaki tek bağ oğlumuz Emir, onun dışında bir bağ yok. Herhangi bir şey hissetmedim. Zaten hissetsem boşanmazdık. Bir sıkıntı yok. Çok mutlu olsunlar” dedi.

BEKİR AKSOY 5

Derya Çavuşoğlu’nun ardından Bekir Aksoy ile eşi Nazife Oğlakçıoğlu da el ele oturdukları kafeden ayrıldı.


Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Sahnede gözyaşlarını tutamadıSahnede gözyaşlarını tutamadı
Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadıYatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Derya Çavuşoğlu bekir aksoy

En Çok Okunan Haberler

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Deprem sonrası İstanbul'da ilk araştırma!

Deprem sonrası İstanbul'da ilk araştırma!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Funda Arar sahnede gözyaşlarını tutamadı

Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Ciciş Ceyda durmuyor! Yatakta çıplak poz

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Aleyna Tilki dudaklarıyla gündemde...

'Dudaklarına ne yaptın?' Olay olan fotoğraf

O Ses Türkiye birincisi Dodan elinden mikrofonun alınmasına böyle tepki gösterdi

Dodan elinden mikrofonun alınmasına böyle tepki gösterdi

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya 200 bin liralık hediye

Yüzüğün fiyatı 'yok artık' dedirtti

Beren Saat'ten DJ Maga açıklaması

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.