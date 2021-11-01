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Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

01.11.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de isyan çıktı… İrfan Can Kahveci, Sosa, Mesut Özil, Mert Hakan, Pelkas ve Burak Kapacak, Vitor Pereira ile çalışmak istemiyor.

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılmak istediğini söyleyen ilk isim Burak Kapacak oldu. Bursaspor’dan ciddi bir bonservis bedeli ödenerek alınan Burak isyan etti. Görüştüğü Volkan Ballı’ya, “abi beni hiç denemeyecekseniz neden aldınız?” diye sordu. Daha yaşının 21 olduğunu hatırlattı. Emre’nin kendisini, “Kerem’den daha iyisin” diyerek Fenerbahçe’ye gelmesi konusunda ikna ettiğinden bahsetti.

MESUT ÖZİL DE İSYANA KATILDI

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in de Vitor Pereira ile çalışmak istemediğini yakın çevresine bildirdiği öğrenildi.

RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğunu belirten Rıdvan Dilmen "Mesut Özil - Pereira ilişkisi kötü. İlk haftadan beri belliydi kötü gittiği." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

"Mesut Özil'in gitme durumu var mı?" sorusunu da yanıtlayan Rıdvan Dilmen, "Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Fakat Mesut Özil bu sistemde olmaz." açıklamasını yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil José Sosa Dimitrios Pelkas İrfan Can Kahveci Vitor Pereira
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