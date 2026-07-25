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Beklenmedik anlaşma! LeBron James'in yeni adresi belli oldu

LeBron James'in NBA'deki yeni adresi Philadelphia 76ers olmaya hazırlanıyor. ESPN'in haberine göre 41 yaşındaki yıldız, 2 yıllık toplam 8 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Transferi menajeri Rich Paul doğrularken, kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

Beklenmedik anlaşma! LeBron James'in yeni adresi belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

NBA'de uzun yıllardır adından söz ettiren LeBron James, kariyerinin yeni durağı için kararını verdi. Deneyimli yıldızın, Philadelphia 76ers ile anlaşma sağladığı belirtildi.

ESPN'in aktardığı bilgilere göre 41 yaşındaki basketbolcu, Philadelphia temsilcisiyle 2 yıllık ve toplam 8 milyon dolar değerinde bir sözleşmeye imza atacak. Anlaşmada ikinci sezon için oyuncu opsiyonu da bulunuyor.

RICH PAUL ANLAŞMAYI DOĞRULADI

Beklenmedik anlaşma! LeBron James in yeni adresi belli oldu 1

LeBron James'in Philadelphia 76ers'ı seçtiği yönündeki gelişme, yıldız oyuncunun menajeri ve Klutch Sports Üst Yöneticisi Rich Paul tarafından doğrulandı.

Öte yandan Philadelphia 76ers cephesinden transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"BU OYUNU HALA ÇOK SEVİYORUM"

Beklenmedik anlaşma! LeBron James in yeni adresi belli oldu 2

LeBron James, geleceğiyle ilgili karar sürecini şu sözlerle anlattı:

"Sezon bittiğinde bu işin artık sonuna geldiğimi sanıyordum. Bunu duyurmaya hazır değildim ve gerçekten karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum, ancak son maçıma çıktığımdan neredeyse emindim. O son basın toplantısında, dönüp kendime bakmam ve bu oyunu hala sevip sevmediğime karar vermem gerektiğini söylerken dürüsttüm. Bu oyunu hala gerçekten çok seviyorum ve verecek daha çok şeyim var."

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NBA LeBron James Basketbol son dakika
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