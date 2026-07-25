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Beşiktaş'a Salah'tan müjdeli haber geldi! O isim bile duyurdu

Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferinde kritik viraj geride kalıyor. Siyah-beyazlı yönetim ile yıldız futbolcunun menajeri arasındaki komisyon görüşmelerinde önemli mesafe kaydedilirken, Ahmed Hassan'ın "Anlaşma tamamlandı." paylaşımı heyecanı daha da artırdı.

Beşiktaş'a Salah'tan müjdeli haber geldi! O isim bile duyurdu
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ın gündemindeki Muhammed Salah transferinde yeni bir aşamaya gelindi. Siyah-beyazlı yönetimin uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde, anlaşmanın önündeki en önemli engellerden biri olarak görülen menajer komisyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Beşiktaş a Salah tan müjdeli haber geldi! O isim bile duyurdu 1

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın cuma günü transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı belirtilirken, Winwin'in haberine göre Salah'ın menajeri Rami Abbas, transferin tamamlanabilmesi adına komisyon talebinde indirime gitmeyi kabul etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre ise Mısırlı yıldızın temsilcisi, daha önce talep ettiği 7,5 milyon euroluk komisyon ücretini aşağı çekerek Serdal Adalı'nın sunduğu rakama yaklaştı. Tarafların son detayları netleştirmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

GÖZLER SON DETAYLARDA

Beşiktaş a Salah tan müjdeli haber geldi! O isim bile duyurdu 2

Beşiktaş yönetimn resi, anlaşmanımiyet kazanması için menajerlik komisyonuna ilişkin son pürüzlerin giderilmesini bekliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade edilirken, transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği belirtiliyor.

AHMED HASSAN'DAN PAYLAŞIM

Beşiktaş a Salah tan müjdeli haber geldi! O isim bile duyurdu 3

Transfer sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama da Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ahmed Hassan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hassan, "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI KOMİSYON TEPKİSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş a Salah tan müjdeli haber geldi! O isim bile duyurdu 4

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada menajer komisyonunun kabul edilemez seviyeye ulaştığını dile getirerek, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.

Komisyon konusunda tarafların ortak noktaya yaklaşmasıyla birlikte, Muhammed Salah transferinde kısa süre içerisinde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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