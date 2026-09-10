Kararlarıyla maçın önüne geçmişti! Galatasaray'dan olay hamle: UEFA'ya gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleye hızlı başlayarak 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise hakem kararları büyük tartışma yarattı.

ESKAS’IN KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ

FIFA elit hakemleri arasında yer alan Norveçli Espen Eskas’ın karşılaşmadaki bazı kararları Galatasaray cephesinin tepkisini çekti. Mücadelenin 22. dakikasında Sporting oyuncusu Altimira’nın Batrakov’a yaptığı sert müdahale sonrası yalnızca sarı kart gösterilmesi tartışmalara neden oldu.

GALATASARAY ALEYHİNE PENALTI KARARI

Hakem Eskas’ın ikinci yarıda verdiği penaltı kararı ise karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. 54. dakikada Galatasaray aleyhine çalınan penaltı sonrasında Alman VAR hakemi Christian Dingert de incelemenin ardından karara müdahale etmedi.

Karara yoğun tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sırasında sarı kartla cezalandırıldı. Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimine sert sözlerle yüklendi.

"Maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları oyunu çok fazla değiştirdi”

GALATASARAY'DAN UEFA HAMLESİ

Sporting karşılaşmasındaki hakem yönetiminin ardından Galatasaray yönetiminin de harekete geçeceği öğrenildi. Nevzat Dindar’ın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Lizbon’da görev yapan Espen Eskas’ın yönetimini UEFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor.