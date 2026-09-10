Merih Demiral çılgına döndü! Maçın ardından rakip soyunma odasını bastı

Suudi Arabistan Pro Lig’in 6. haftasında Al Ahli, Al-Qadsiah deplasmanında sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise mücadeleden çok saha dışında yaşanan olaylar gündeme geldi. Milli futbolcu Merih Demiral, rakip takımın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

SOYUNMA ODASINI BASTI

Al-Qadsiah’ın karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından Merih Demiral hakkında yaptığı paylaşım, milli futbolcunun tepkisini çekti. Paylaşımın ardından Demiral’ın rakip takımın soyunma odasına gittiği ve burada iki taraf arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

AL-QADSİAH PAYLAŞIMI KALDIRDI

Yaşanan gerilimin ardından Al-Qadsiah cephesinden dikkat çeken bir adım geldi. Suudi Arabistan ekibi, Merih Demiral hakkında yaptığı söz konusu paylaşımı sosyal medya hesabından sildi. Karşılaşmanın ardından başlayan gerilim, paylaşımın kaldırılmasıyla son buldu.