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Bekyürek: “Spor alanındaki her çalışmada varız”

ORDU HABERLERİ  | 22.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Spor alanındaki her çalışmada varız” dedi.Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, “Fatsa ek sahamız yıllarca ilçemize hizmet etti ve yenilenme ihalesi yapılarak çalışmalar gerçekleşti.

Bekyürek: “Spor alanındaki her çalışmada varız”

Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Spor alanındaki her çalışmada varız” dedi.
Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, “Fatsa ek sahamız yıllarca ilçemize hizmet etti ve yenilenme ihalesi yapılarak çalışmalar gerçekleşti. Yeni bir sahaya kavuştu ilçemiz. Fatsa ilçemize yakışır bir ek saha oldu. 75. Yıl Kapalı Spor Salonu’nun yenilenmesinden sonra burada da çalışmalar yaptık. İlçe stadımızda da yenilenme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Tribün başta olmak üzere birçok yerinde yenileme yapacağız. Pandemi sürecinde önce Fatsa ilçemiz her alanda sporcu yetiştirme adına sporcularımız önemli başarılara imza atıyordu. Pandemi süreci ile birlikte sporcularımız kendilerini boşlukta buldular. Şimdi, yeni dönemle birlikte antrenör arkadaşlarımızla birlikte sporcularımıza ulaşarak çalışmalara başladık. Fatsa’da antrenör potansiyelimiz üst seviyede. Kaliteli antrenörlerin olması bizi daha da güçlendiriyor. Milli sporcu yetiştirme adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ilçemizin başarısını yükseltmektir” diye konuştu.

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