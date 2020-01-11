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  4. Bel ağrısı olanlar dikkat

Bel ağrısı olanlar dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 11.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Op.Dr.

Bel ağrısı olanlar dikkat

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, bel ağrısı olanlara dikkat edilmesi konular hakkında bilgi verdi.
INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Fazladan alınan 1 kilo dizlerdeki yükü 8 kat artırıyor. Kilo aldıkça eklemlere binen yük artar. Eklem ağrıları artar. Eklemlerde aşınmalar artar. Tüm bu olumsuzluklar bir de ağrı olarak size geri döner. Fazla kilolar dizlerde de olumsuz etkilere yol açar. Ağrı nedeniyle gelen çoğu hastamız hatta neredeyse hepsi fazla kilosu olan hastalardır. 1 kilo ekstradan aldığınızda dizlerinize binen yük 7 - 8 kat artmaktadır. Eğer ağrısız sağlıklı bir hayat istiyorsak öncelikle omurgaya binen ve bel çevresine binen ağırlıklardan kurtulacağız. Fazla kilolar sebebiyle yeterli yürüyüş , egzersiz veya sporu da yapamayan kişiler , kas kayıplarına , kas güçsüzlüklerine doğru gitmekteler bu da kaslarda ağrı yapmaktadır. Biz günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi yapmazsak kilo alıyoruz. Kilo aldıkça eklemlerimize binen yük ve aşınmalar artıyor ve ağrı oluşuyor. Öyle ki 1 kilo aldığınızda dizinizdeki yük 7- 8 kat artıyor. Ağrı olduğu zaman da hareket etmiyoruz ve obezite giderek artıyor. Bu da kısır bir döngü halini alıyor” dedi.
Burada yapılması gereken şeyin bir uzmana başvurmak olduğunu ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, “Fazla kilolardan kurtulup , omurgaya , bele ve bacaklara binen yükleri hafifletmek , sporu günlük hayatınıza sokmak, kaslarınızı güçlendirmek , ve bu kısır döngüyü kırmak olacaktır. Kilo verdikçe , yürüyüşleriniz artacak, yürüyüşler arttıkça kaslar güçlenecek, kaslar güçlendikçe metabolizma hızınız artacak , ve en önemlisi ağrıyan yerlerinize binen baskı azalıp sizde ki ağrılar yok olacaktır. Ağrısız bir yaşam aktif bir yaşantıyla , daha sağlıklı bir kilo ve düzenli egzersizler ile mümkün” açıklamalarında bulundu.

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