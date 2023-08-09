Belalı Tanık oyuncuları kimdir, konusu ne? Belalı Tanık filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Belalı Tanık filmi bu akşam (9 Ağuatos 2023 Çarşamba) Kanal D erkanlarında yayınlanacak. Aksiyon ve komedi türünü ele alan Belalı Tanık filminin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturmuştur. Belalı Tanık filmi bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Kanal D'de yayınlanan Belalı Tanık filmi hakkında detaylı bilgiler...

BELALI TANIK KONUSU

Dünyanın en iyi koruması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir tetikçi olan yeni bir müşteri edinir. İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler.

BELALI TANIK OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ryan Reynolds - Michael Bryce

Samuel L. Jackson - Darius Kincaid

Gary Oldman - Vladislav Dukhovich

Salma Hayek - Sonia Kincaid

Élodie Yung - Amelia Roussel

Joaquim de Almeida - Jean Foucher

Barry Atsma - Moreno

Tine Joustra - Renata Casoria

Kirsty Mitchell - Rebecca Harr

Sam Hazeldine - Garrett

Richard E. Grant - Bay Seifert

BELALI TANIK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 yapımı aksiyon filmi Belalı Tanık Amerikan yapımıdır.



