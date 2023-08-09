Belalı Tanık oyuncuları kimdir, konusu ne? Belalı Tanık filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Belalı Tanık filmi bu akşam (9 Ağuatos 2023 Çarşamba) Kanal D erkanlarında yayınlanacak. Aksiyon ve komedi türünü ele alan Belalı Tanık filminin yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturmuştur. Belalı Tanık filmi bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Kanal D'de yayınlanan Belalı Tanık filmi hakkında detaylı bilgiler...
Dünyanın en iyi koruması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir tetikçi olan yeni bir müşteri edinir. İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler.
Ryan Reynolds - Michael Bryce
Samuel L. Jackson - Darius Kincaid
Gary Oldman - Vladislav Dukhovich
Salma Hayek - Sonia Kincaid
Élodie Yung - Amelia Roussel
Joaquim de Almeida - Jean Foucher
Barry Atsma - Moreno
Tine Joustra - Renata Casoria
Kirsty Mitchell - Rebecca Harr
Sam Hazeldine - Garrett
Richard E. Grant - Bay Seifert
2017 yapımı aksiyon filmi Belalı Tanık Amerikan yapımıdır.