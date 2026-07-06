Ayça Varlıer “Haysiyet” dizisiyle dönüyor

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse belli oldu. Kanal D’nin Süreç Film imzalı dizisi sezonun merakla beklenen yapımlarından biri.

Eda Teksöz’ün yönetmenliğini üstleneceği, Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş’ın yazdığı dizi Karlıova ailesinin hikâyesini ekrana taşıyacak. Yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak olan dizinin kadrosuna Ayça Varlıer de katıldı.

ŞEHNAZ ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu “Şehnaz” karakterine hayat verecek ve Simay’ın (Merih Öztürk) halası, Haluk’un (Reha Özcan) da kız kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Ay ortasında sete çıkacak olan dizide Kerem Alışık “Karlıova” ailesinin reisi Sadık’a hayat verecek.