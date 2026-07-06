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Ayça Varlıer “Haysiyet” dizisiyle dönüyor

Kurtlar Vadisi Pusu, Zeytin Tepesi, Kehribar, Hayat Şarkısı ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Varlıer yeni sezonda Haysiyet dizisinde rol alacak.

Ayça Varlıer “Haysiyet” dizisiyle dönüyor

Haysiyet dizisinin oyuncu kadrosu neredeyse belli oldu. Kanal D’nin Süreç Film imzalı dizisi sezonun merakla beklenen yapımlarından biri.

Eda Teksöz’ün yönetmenliğini üstleneceği, Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş’ın yazdığı dizi Karlıova ailesinin hikâyesini ekrana taşıyacak. Yeni yayın döneminde seyirciyle buluşacak olan dizinin kadrosuna Ayça Varlıer de katıldı.

Ayça Varlıer “Haysiyet” dizisiyle dönüyor 1

ŞEHNAZ ROLÜNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu “Şehnaz” karakterine hayat verecek ve Simay’ın (Merih Öztürk) halası, Haluk’un (Reha Özcan) da kız kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Ay ortasında sete çıkacak olan dizide Kerem Alışık “Karlıova” ailesinin reisi Sadık’a hayat verecek.

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Ayça Varlıer
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