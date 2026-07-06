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Hazar Ergüçlü İnci Taneleri sonrası gözlerden uzaklaşmıştı! İddialı poz

Son olarak İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü şu sıralar tatilde. Oyuncu son olarak takipçileriyle bikinili hallerini paylaşarak dikkat çekti.

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri sonrası gözlerden uzaklaşmıştı! İddialı poz

Kariyeri boyunca Kuzey Güney, Medcezir ve Yüksek Sosyete gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, güçlü performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Son dönemde de İnci Taneleri dizisinde “Dilber” karakteriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu dizi bitince gözlerden uzaklaştı.

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri sonrası gözlerden uzaklaşmıştı! İddialı poz 1

Gelen projeleri değerlendiren bir yandan da tatil yapan Hazar Ergüçlü son olarak aynı karşısında bikinili selfie yaptı.

Oyuncunun iddialı paylaşımı hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

Hazar Ergüçlü bir süre önce şu açıklamayı yaparak gündeme gelmişti:

Hazar Ergüçlü İnci Taneleri sonrası gözlerden uzaklaşmıştı! İddialı poz 2

“Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor. Hiç hevesim yok. Bir şey izlemek istemiyorum, dışarıya çıkmak istemiyorum, yemek bile yemek istemiyorum yani iştahım kaçtı her şeye dair. O yüzden evet, yakalamaya çalışıyorum ama kendimi zorlayarak. Zorluyorum. Bilmiyorum artık, belki de halihazırda bir dizide oynuyor olmanın da yorgunluğu olabilir.”

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Hazar Ergüçlü
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