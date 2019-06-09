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Belarus 0 - 2 Almanya

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Almanya deplasmanda Belarus'u Sane ve Reus'un golleriyle 2-0 yendi.

Belarus 0 - 2 Almanya

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda Belarus ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında Leroy Sane ile öne geçen Almanya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Marco Reus çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya deplasmanda Belarus'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Almanya 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Belarus ise henüz puan alamadı. Grubun diğer maçında ise Kuzey İrlanda deplasmanda Estonya'yı 2-1 yendi.

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belarus Almanya

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