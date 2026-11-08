SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın VAR’ı belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Beşiktaş, saat 21.00’de Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR’da ise Candaş Elbil bulunacak. Fenerbahçe ise saat 16.00’da Çorum FK’ya konuk olacak. Maçın orta hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Müsabakada VAR görevini Fabio Melo üstlenecek. AVAR olarak ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR’da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor: Ferhan Kestanlıoğlu
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Pol Van Boekel

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahyaspor'dan Galatasaray'a zemin göndermesi!Kütahyaspor'dan Galatasaray'a zemin göndermesi!
Göztepe’nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdiGöztepe’nin 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Polonya'da 6 kişiyi öldüren saldırganın evinde 3 ceset bulundu

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.