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Belçika 2 golünün iptal edildiği maçta Slovakya'ya 1-0 mağlup oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.06.2024 21:05
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EURO 2024 E grubu ilk hafta maçında Slovakya ile Belçika karşı karşıya gelirken, mücadele Slovakya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Belçika 2 golünün iptal edildiği maçta Slovakya'ya 1-0 mağlup oldu

EURO 2024 E Grubu ilk hafta maçında Belçika ile Slovakya karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede kazanan1-0'lık skorla Slovakya oldu.

Karşılaşmanın tek golü maçın yedinci dakikasında Ivan Schranz'dan geldi.

BELÇİKA'NIN İKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

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İkinci yarıya büyük bir baskıyla başlayan Belçika, rakip savunmayı geçemedi. 55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku'nun şutunda kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Belçika'da Trossard sağ kanattan ortasını yaptı. Arka direkteki Onana kafayla topu Lukaku'ya indirdi. Yıldız golcü kale önünde topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Belçika ikinci kez golü buldu ancak yine VAR'a takıldı. Sol kanattan topu getiren Openda, klas bir pasla Lukaku'ya çevirdi. Lukaku düzgün bir vuruşla kalecinin dokunamayacağı yere topu ağlara yolladı ancak pozisyonun başında Openda'nın elle oynaması sonucu hakem Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledi ve golü iptal etti.

Euro 2024 Canlı Skor


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