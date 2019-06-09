Belçika 3 - 0 Kazakistan

EURO 2020 Elemeleri I Grubu'nda Belçika ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens ile öne geçen Belçika, 14. dakikada Castagne'nin golleriyle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Lukaku ile bir gol daha bulan Belçika, Kazakistan'ı 3-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Belçika 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Kazakistan ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında ise İskoçya sahasında Güney Kıbrıs'ı 2-1 yendi.

