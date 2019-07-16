Belçika basını: Galatasaray, Mbwana Samatta ile görüşüyor

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Afrika Uluslar Kupası'nın ardından satarak yeni bir golcü almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya ile boy gösteren Mbwana Samatta, 3 maçta 1 gol attı ve ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Genk'e geri döndü.

"G.SARAYLI YETKİLİLER GÖRÜŞÜYOR"

Belçika basını ise Galatasaraylı yetkililerin görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde, Belçika'ya giden sarı-kırmızılı yöneticilerin görüşmelere başladığı ancak olumlu ya da olumsuz bir sonuç almadığı belirtildi. Daha önce İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Leicester City ve Watford'un gündemine gelen Mbwana Samatta için Genk'in 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği hatırlatıldı.

GEÇEN SEZON 51 MAÇTA 32 GOL

Geride kalan sezon Genk formasıyla 51 maça çıkan Mbwana Samatta 32 golün altına imza attı. Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da forma giyen Samatta, Siyah-Beyazlıları İstanbul'da 4-2 yendikleri maçta, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

