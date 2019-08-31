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Belçika'da ilk sıra Charles Leclerc'in

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.08.2019 22:02 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Belçika'da ilk sıra Charles Leclerc'in

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.42.519'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.43.267 ile ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.43.282 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
belçika grand prix Charles Leclerc formula 1

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