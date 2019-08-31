Belçika'da ilk sıra Charles Leclerc'in

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin genç pilotu Leclerc 1.42.519'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.43.267 ile ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.43.282 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da başlayacak.
Smalling Roma'da!
Kolarov için flaş açıklama! F.Bahçe...
Yeni Falcao görüşmesi ortaya çıktı! Resmi açıklama
Trabzon kuradan memnun
Bursa'da 8 imza birden!
Yönetici transferi resmen açıkladı! Geliyor
Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza
Ahmet Ağaoğlu kurayı değerlendirdi
Beşiktaş'tan flaş Aboubakar açıklaması
Ryan Babel'e milli davet
Kayseri Gençlerbirliği'nde transfer
'Telafisi olmayan bir maçtı'
Fenerbahçe'den forvet harekatı
Lewandowski Bayern'le uzattı
İşte Almanların aday kadrosu
Altınordu’da transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum