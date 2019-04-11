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Belçika'dan Luyindama itirafı: Bırakmak istemezdik

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preudhomme, Galatasaray'a transfer olan savunma oyuncuları Christian Luyindama'yı isteyerek bırakmadıkları itirafında bulundu.

Belçika'dan Luyindama itirafı: Bırakmak istemezdik

Aslında başka futbolcular satmak istediklerini belirten ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Michel Preudhomme, "Başka oyuncuları satabilseydik Luyindama kalırdı. Onlara talip çıkmayınca Luyindama'yı bırakmak zorunda kaldık. Transferler için paraya ihtiyacımız vardı" dedi.

Öte yandan Belçika basını, Luyindama'nın bonservisinde 8 milyonluk zorunlu satın alma seçeneği olduğunu da okuyucularına hatırlattı.

Kiralama ücreti 3 milyon Euro olan Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro daha ödenecek. Sarı kırmızılıların ligde 7 maçına çıkan Christian Luyindama'nın 1 asisti var.

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Anahtar Kelimeler:
Christian Luyindama Michel Preudhomme Galatasaray standard liege

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