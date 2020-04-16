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Belçika ekibi Antwerp, Aykut Kocaman'ı istiyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

Belçika ekibi Royal Antwerp, F.Bahçe ve Konyaspor'la başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman‘ı takımın başına getirmek istiyor. Kocaman, teklife henüz yanıt vermedi.

Belçika ekibi Antwerp, Aykut Kocaman'ı istiyor

Süper Lig’de F.Bahçe ile şampiyonluk yaşamasının yanı sıra Avrupa Ligi’nde de yarı final oynatan, aynı zamanda Konya’yı ligde üçüncü yapıp Avrupa’ya taşıyan ve Yeşil-Beyazlılar’a tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nı kazandıran Aykut Kocaman’a Belçika’dan talip çıktı.

Belçika basınından Voetbal24’te yer alan habere göre; Royal Antwerp, 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Antwerp’in Marc Wilmots ile ilgilendiği ancak tecrübeli hocanın F.Bahçe’yi beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Kocaman’a yöneldiği ifade ediliyor.

HENÜZ BİR CEVAP VERMEDİ

Haberin detaylarında şu an herhangi bir takımı çalıştırmayan ve F.Bahçe’yle de adı sık sık anılan Aykut Kocaman’a teklifi n iletildiği ancak başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.,

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GEL GÎT Mİ OYNUYORSUNUZ FARIN BU KOVAR RIDVANI GETİRİRSİNİZ RUDVSNI KOVAR ERSUNU GETİRİRSİNİZ DÜNYADA FENERBAHÇE LİDEN BAŞKA TEKNİK ADAM YOKMU İSTERSENİZ ŞİMDİDE RÜŞTÜYÜ DENEYİN YAZIK BU TAKIMA BE..
Fenerliler Aykut hocayı çooook arayacaksınız çoookk
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