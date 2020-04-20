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Belçika ligi ekiplerinden Lokeren iflas bayrağını açtı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Belçika Proximus Lig (1. Lig B Açılış) takımlarından Sporting Lokeren kulübünün iflas ettiği iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlere göre; Başkan Louis De Vries'in yatırımlar için bir alıcı bulamadığını ve iflas bayrağını çektiklerini açıkladı.

Belçika ligi ekiplerinden Lokeren iflas bayrağını açtı

De Vries, "Büyük üzüntü ve pişmanlık içindeyim. Tüm çabalara rağmen gerekli yatırımları zamanında çekemediğimizi söylemek istiyorum. Kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra avukatımızın mahkeme kararını kabul ettikten sonra bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Şu anda daha fazla kişisel iletişim kuramayacağım için özür diliyorum. Tüm çaba, destek ve özveri için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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KAPATILIYOR MU?

Belçika basınında yer alan haberlere göre Lokeren kulübünün iflas kararı sonrası K.F.C. Vigor Wuitens Hamme takımı ile iletişim halinde olduğu ve birleşip birleşmeyeceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedi. Ayrıca Lokeren kulübünün 2. Amatörde hali hazırda bir genç takımı olduğu belirtildi. Lokeren'in K.F.C. Vigor Wuitens Hamme takımı ile anlaşması durumunda ise 3. ligden yoluna devam edeceği, ancak henüz net bir anlaşmanın olmadığı iddia edildi. Öte yandan kulübün kapanması durumunda tüm oyuncuların serbest kalacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Ligi lokeren

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