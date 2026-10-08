Parkede kupa, ekranda tartışma! Maç sırasında kullandığı ifadeden dolayı Fenerbahçe'den özür diledi

Fenerbahçe Tarfin, 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Mersin'deki final, sahadaki mücadelenin yanı sıra yayında kullanılan ifadelerle de gündeme oturdu. TRT Spor yorumcusu Nilay Kartaltepe'nin maç sırasındaki sözleri sosyal medyada tepki çekince Kartaltepe özür diledi.

FENERBAHÇE TARFİN SÜPER KUPA'YA UZANDI

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan finalde geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Tarfin, EuroCup şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaştı. İlk çeyreği 21-19 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyotta toparlanarak soyunma odasına 38-32 önde girdi. Üçüncü periyodu 59-48 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, son çeyrekte ÇBK Mersin'in geri dönüş çabalarına savunmada izin vermedi.

Fenerbahçe Tarfin'de Olcay Çakır Turgut 16, Emma Meesseman 14 sayıyla öne çıkarken, Çimsa ÇBK Mersin'de Leite 17 sayı kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla son 4 sezonda 3. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tribünden takip etti.

YAYINDA TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

Kartaltepe, ÇBK Mersin'in karşılaşmanın son bölümünde geri dönüş çabasına girdiği dakikalarda "ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı" ifadelerini kullandı. Yayın sırasında ÇBK Mersin'in kaçırdığı bir basketin ardından yorumcunun "Ah!" dediği de sosyal medyada paylaşıldı. Bu sözler kısa sürede gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarlar Kartaltepe'ye tepki gösterdi.

KARTALTEPE'DEN ÖZÜR GELDİ

Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kartaltepe, yayının getirdiği heyecanla ve farkında olmadan ağzından çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını gördüğünü belirtti. Kariyerinde 4 yıl Fenerbahçe forması giyen eski milli basketbolcu, bu kulübe karşı saygısızlık yapmasının söz konusu olamayacağını, kamu yayıncısı TRT çatısı altında da böyle bir yaklaşımın mümkün olmadığını söyledi. Kartaltepe, istemeden üzdüğü tüm izleyicilerden özür diledi.