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Belçika mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci'den bomba yorum! "Gitmesi için bir sebep daha söylüyorum"

UEFA Uluslar A Ligi'nde deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda gruptaki puansız süreç devam ederken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın özellikle Arda Güler gibi genç yıldızları dinlendirmemesi ve kadro rotasyonu yapmaması spor otoriteleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Belçika mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci'den bomba yorum! "Gitmesi için bir sebep daha söylüyorum"
Emre Şen

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kırılgan durumu ve Vincenzo Montella'nın kadro yönetimi ile rotasyon konusundaki zaafları taraftarlar ile spor yazarlarının tepkisini çekiyor. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilgi ve grupta henüz puanla tanışamamış olunması, fiziksel olarak tükenmiş ana oyuncuların yanlış yönetildiğini gözler önüne seriyor. Özellikle Arda Güler gibi takımın kreatif yükünü çeken genç bir yıldızın 9 günde 3. maçına çıkıp 90 dakika sahada bırakılması, hem oyuncunun sağlığı açısından büyük bir risk oluşturuyor hem de teknik heyetin maç içi planlama eksikliğini ortaya koyuyor.

ELEŞTİRİLEN TEMEL NOKTALAR

Belçika mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci den bomba yorum! "Gitmesi için bir sebep daha söylüyorum" 1

Yoğun maç takviminde oyuncu sağlığını koruyacak esnekliğin gösterilememesi, özellikle Arda gibi kritik isimlerin yıpranmasına yol açıyor. 3-0 gibi net bir skorun ardından veya maçın gidişatında oyunu dengeleyecek taktiksel hamlelerin veya erken dinlendirmelerin yapılmamış olması eleştirilen başlıca hususlar arasında yer alıyor. Uluslar A Ligi gibi dünyanın en üst düzey millî takımlar mücadelesinde, fiziksel ve taktiksel olarak mental direncin bu kadar çabuk kırılması takımın geleceği adına endişe yaratıyor.

"GİTMESİ İÇİN BİR SEBEP DAHA!"

Belçika mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci den bomba yorum! "Gitmesi için bir sebep daha söylüyorum" 2

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, "Montella'nın bu takımdan gitmesine bugün artı bir sebep söylüyorum; Arda Güler'in 180 dakika anası ağladı! Bugün yine her yerde, yorulmuş, 3-0 skor, çocuk 9 günde 3. maçını oynuyor, İtalya maçı için bari Arda'yı dinlendir de o sarıyı almasın, cezalı olmasın." ifadelerini kullandı. Nihat Kahveci'nin bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

YENİ BİR REAKSİYON GEREKLİLİĞİ

Belçika mağlubiyeti sonrası Nihat Kahveci den bomba yorum! "Gitmesi için bir sebep daha söylüyorum" 3

Montella'nın kadro tercihi ve yönetim anlayışı yüksek sesle sorgulanırken, önümüzdeki maçlarda hem oyun disiplini hem de oyuncu yönetimi açısından köklü bir reaksiyon verilmesi şart olarak görülüyor. Teknik heyetin yapacağı hamleler takımın gruptaki kaderini doğrudan belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci milli takım
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