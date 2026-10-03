Romelu Lukaku'dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından rakip takımın yıldız ismi Romelu Lukaku'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye karşısında takımına golle katkı sağlayan 33 yaşındaki forvet, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede hem milli takım sürecine hem de Fenerbahçe'deki kariyerine değindi.

DÖNÜŞTE KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM

Fenerbahçe'deki forma mücadelesi ve transfer sürecine değinen deneyimli golcü, geçmişe takılındığını belirterek, son dört sezonda transfer döneminin son anlarında takımlara katıldığını ve hemen formayı giydiğini hatırlattı. Bu durumun ilk kez yaşanmadığını dile getiren Lukaku, basındaki bazı yaklaşımların tuhaf olduğunu ve bu konuyu İstanbul'a döndüğünde kulüp yetkilileriyle masaya yatıracağını ifade etti.

YÜZDE YÜZ OYNARSAM DURUMUM FARKLI OLUR

Türkiye karşısında attığı golden dolayı mutlu olduğunu ve galibiyete katkı sağladığı için sevinçli olduğunu söyleyen Lukaku, teknik direktörünün kararlarına saygı duyduğunu belirtti. Fenerbahçe'de düzenli ve yüzde yüz kapasiteyle forma giyebilmesi durumunda tablonun değişeceğine inandığını aktaran golcü oyuncu, formasını kazanmak için çalışmalara tam gaz devam edeceğini ve kulübüne farklı bir statüyle dönmeyi umduğunu sözlerine ekledi.