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Romelu Lukaku'dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye'ye karşı forma giyen ve golünü atan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, maçın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki durumunu kulüp yetkilileriyle görüşeceğini belirten tecrübeli golcü, sarı-lacivertli formayı giymek için mücadele edeceğini vurguladı.

Romelu Lukaku'dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması
Emre Şen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynadığı karşılaşmanın ardından rakip takımın yıldız ismi Romelu Lukaku'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye karşısında takımına golle katkı sağlayan 33 yaşındaki forvet, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede hem milli takım sürecine hem de Fenerbahçe'deki kariyerine değindi.

DÖNÜŞTE KULÜPLE GÖRÜŞECEĞİM

Romelu Lukaku dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması 1

Fenerbahçe'deki forma mücadelesi ve transfer sürecine değinen deneyimli golcü, geçmişe takılındığını belirterek, son dört sezonda transfer döneminin son anlarında takımlara katıldığını ve hemen formayı giydiğini hatırlattı. Bu durumun ilk kez yaşanmadığını dile getiren Lukaku, basındaki bazı yaklaşımların tuhaf olduğunu ve bu konuyu İstanbul'a döndüğünde kulüp yetkilileriyle masaya yatıracağını ifade etti.

YÜZDE YÜZ OYNARSAM DURUMUM FARKLI OLUR

Romelu Lukaku dan Türkiye maçı sonrası Fenerbahçe açıklaması 2

Türkiye karşısında attığı golden dolayı mutlu olduğunu ve galibiyete katkı sağladığı için sevinçli olduğunu söyleyen Lukaku, teknik direktörünün kararlarına saygı duyduğunu belirtti. Fenerbahçe'de düzenli ve yüzde yüz kapasiteyle forma giyebilmesi durumunda tablonun değişeceğine inandığını aktaran golcü oyuncu, formasını kazanmak için çalışmalara tam gaz devam edeceğini ve kulübüne farklı bir statüyle dönmeyi umduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lukaku
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