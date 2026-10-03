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Hakem derneğinin İstanbul şubesinin feshi istemiyle dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı yazıldı.

Hakem derneğinin İstanbul şubesinin feshi istemiyle dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Hakem derneğinin İstanbul şubesinin feshi istemiyle dava açıldı 1

HAKEMLER DERNEĞİ İÇİN FESİH DAVASI

Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri “Yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri” şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit etti.

Hakem derneğinin İstanbul şubesinin feshi istemiyle dava açıldı 2

"FUTBOL VE HAKEMLİK CAMİASI ÜZERİNDE BİR GÜÇ UNSURU"

Dava dilekçesinde, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini talep etti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakem istanbul cumhuriyet başsavcılığı tff
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