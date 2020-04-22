YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 22.04.2020 03:31 | Son Güncelleme

Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı

Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda getirilen vatandaşlardan 245'i Gümüşhane'de karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında yurda gelen 328 kişiden 245'i, Trabzon Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye getirildi.

Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na getirilen 245 yolcuyu AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve polis ekiplerinden oluşan görevliler karşıladı.

Ateşleri ölçülüp kayıtları yapılan vatandaşlar odalarına yerleştirildi.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

- Yurda dönen vatandaşlar mutlu

Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgınının ardından uçuşların iptali nedeniyle mahsur kaldığını söyledi.

Düzenlenen operasyonla yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık." dedi.

Ankara Üniversitesinde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Anahtar Kelimeler:
Belçika Gümüşhane yeni itp koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da pencereden düşen ikizler yaşamını yitirdi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Dönertaş köyündeki karantina süresi uzatıldı

Dönertaş köyündeki karantina süresi uzatıldı

Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

Malatya'da silahla yaralama olaylarının 2 şüphelisi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Gümüşhane Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:26
Öğle
12:26
İkindi
16:12
Akşam
19:15
Yatsı
20:42

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Şifa Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

ATV ile gezmek isteyen yaşlı adam kaza yaptı

ATV ile gezmek isteyen yaşlı adam kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.