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Belçikalı şarkıcı Osyan dolandırıldı! Klip çöpe gidince isyan etti

30.01.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçikalı şarkıcı Osyan yaşadıklarıyla şoke oldu. Popçu anlaştığı yapım şirketinden büyük bir darbe yedi. Osyan'ın iddiasına göre yapım şirketi tarafından dolandırıldı. Belçikalı şarkıcı yaşadıklarından sonra bakın nasıl isyan etti.

Belçikalı şarkıcı Osyan dolandırıldı! Klip çöpe gidince isyan etti

Müzik kariyerini Belçika'da sürdüren popçu Osyan fena dolandırıldı. Osyan'ın iddiasına göre son klibinin tanıtım çalışması için anlaştığı yapım şirketi kendisini dolandırdı.

Konserleri iptal olan ve klibi de çöpe giden Osyan isyan etti. "Bir ay boyunca yalanlarla oyaladılar" diyen Osyan'ın menajeri yaşananları anlattı.

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Menajer "Diyor ki Türkiye'de hak, hukuk, adalet varsa git başvurunu yap, bakalım alabilecek misin benden bu parayı... Kullandığı cümle bu şekilde. Araştırma içerisine girdik bir sürü şikayetler. Ödemeyi bugün yapacağım yarın yapacağım daha sonra beni engellediler. Bizi çok yıprattı" dedi.

Ekran Alıntısı

Klibin her yerde yayınlanması için anlaşma yapan şarkıcı paranın bir kısmını da ödedi.

Sinem Kahveci de aynı yapım şirketi tarafından mağdur edildi.

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