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Hatice abonelik sistemi açanları hedef aldı! 'Kendini pazarlamak...'

Ünlü şarkıcı Hatice sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla abonelik sistemi açarak özel paylaşımlar yapan ünlü isimleri hedef aldı. Hatice, o isimlere sert çıktı.

Hatice abonelik sistemi açanları hedef aldı! 'Kendini pazarlamak...'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimler son dönemde özel abonelik sistemine geçiş yapıyor. Ece Erken ve Gülben Ergen gibi isimlerin yaptığı abonelere özel paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü şarkıcı Hatice, son günlerde popüler hale gelen Instagram'da abonelik sistemine tepki gösterdi.

Hatice abonelik sistemi açanları hedef aldı! Kendini pazarlamak... 1

"KENDİNİ PAZARLAMAK"
İsim vermeden tepki gösteren Hatice, "Bu Instagram abonelik yani şey mi oluyor? Kendini pazarlamak... Valla bence kesinlikle bu demek bazı görüntüleri görünce başka bir şey gelmiyor aklıma." ifadelerini kullandı.

Hatice abonelik sistemi açanları hedef aldı! Kendini pazarlamak... 2

GELİRİ GÜNDEM OLMUŞTU
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hatice, konser maratonuna da devam ediyor. Yeni şarkılar çıkarmaya devam eden ünlü isim "Hiç sahneye çıkmasam bile aylık gelirim 200 bin TL" sözleriyle dikkat çekti.

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Hatice
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