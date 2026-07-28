Hatice abonelik sistemi açanları hedef aldı! 'Kendini pazarlamak...'

Ünlü isimler son dönemde özel abonelik sistemine geçiş yapıyor. Ece Erken ve Gülben Ergen gibi isimlerin yaptığı abonelere özel paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü şarkıcı Hatice, son günlerde popüler hale gelen Instagram'da abonelik sistemine tepki gösterdi.

"KENDİNİ PAZARLAMAK"

İsim vermeden tepki gösteren Hatice, "Bu Instagram abonelik yani şey mi oluyor? Kendini pazarlamak... Valla bence kesinlikle bu demek bazı görüntüleri görünce başka bir şey gelmiyor aklıma." ifadelerini kullandı.

GELİRİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hatice, konser maratonuna da devam ediyor. Yeni şarkılar çıkarmaya devam eden ünlü isim "Hiç sahneye çıkmasam bile aylık gelirim 200 bin TL" sözleriyle dikkat çekti.