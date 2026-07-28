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Uğur Dündar ifade vermek için adliyeye geldi!

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Öznur Yaslı İkier

Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbap" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Uğur Dündar ifade vermek için adliyeye geldi! 1

Yürütülen soruşturma devam ederken, gazeteci Uğur Dündar savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Uğur Dündar ifade vermek için adliyeye geldi! 2

Uğur Dündar, adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, "Sayın savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış biz de geldik" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Haluk Levent ahbap
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