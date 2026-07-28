Uğur Dündar ifade vermek için adliyeye geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbap" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

Yürütülen soruşturma devam ederken, gazeteci Uğur Dündar savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Uğur Dündar, adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, "Sayın savcı bilgimize başvurmak üzere çağırmış biz de geldik" dedi.