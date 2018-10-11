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Belçikalı savcılar şikeyi doğruladı! Mechelen'in küme düşmesi engellenmeye çalışılmış

FUTBOL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

Belçikalı savcılar geçen sezon şike yapıldığını açıkladı... Belçika federal savcıları düzenledikleri basın toplantısında, Belçika Ligi'nde geçen sezon oynanan bazı maçlarda şike yapıldığı ve KV Mechelen Kulübü'nün ligden düşmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

Belçikalı savcılar şikeyi doğruladı! Mechelen'in küme düşmesi engellenmeye çalışılmış

Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldığını belirten savcılar, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde mücevher ve saat, ayrıca yaklaşık 4 milyon dolar nakit para bulunduğunu belirtti.

Belçika'da şike, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında dün 10 kulüp aranmış 2 hakem ve Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko sorgulanmıştı. Bir menajer ise tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KV Mechelen Belçika Ligi

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